Соревнования по ачери-биатлону состоятся в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Балхаше 6 и 7 февраля пройдут состязания по ачери-биатлону. Это вид зимнего биатлона, который сочетает в себе бег на лыжах и стрельбу из классического лука, передает МИА «Казинформ».

Идея провести турнир в Карагандинской области принадлежит тренеру, мастеру спорта по стрельбе из лука Жумагазы Мухаметжанову. Он же выступит судьёй соревнований.

«Основная цель этого вида спорта - подготовить человека к бою, ловкости, выносливости, снайперской стрельбе. И стрельба из лука, и лыжные гонки - всё это олимпийские виды спорта. И моя главная задача - научить молодёжь заниматься спортом. Нужно не «сидеть» в телефонах и компьютерах, а выходить на улицу, идти в спортзалы, спортивные клубы», - считает Жумагазы Мухаметжанов.

Чтобы развивать ачери-биатлон, мужчина окончил Алматинскую академию туризма, отделение физической культуры, лыжного спорта и стрельбы из лука. В Балхаше Жумагазы Мухаметжанов уже провёл чемпионат Казахстана по стрельбе из лука, четыре международных соревнования. По его словам, в городе мало интереса к зимним видам спорта.

«Поэтому хочу развивать ачери-биатлон. В прошлом и в этом году я стал чемпионом по лыжным гонкам среди взрослых. Подумал, что будет интересно добавить ещё и стрельбу из лука. Составили специальный протокол, обговорили правила. У каждого участника должен быть свой лук. Конечно, таких спортсменов мало. Но у меня есть два лука», - говорит судья соревнований.

Жумагазы Мухаметжанов также рассказал, какие будут правила и как определится победитель.

«Пройдя 1 км, участник, в положении стоя на коленях, произведёт три выстрела. Потом пройдёт еще 1 км и стоя сделает три выстрела. Мишени находятся на расстоянии 18 метров. По результатам определим победителя. За два дня подали заявки более 50 человек. Мы поделим спортсменов по возрастным группам. Отдельно будут выступать женщины и мужчины. Так как сейчас карантин, соревнования пройдут индивидуально в онлайн-режиме. Главное, нужно зарегистрироваться по телефону +7-705-469-57-18», - говорит Жумагазы Мухаметжанов.

В планах наставника провести и летние соревнования. Если позволит эпидобстановка, на состязания смогут съехаться спортсмены из всего Казахстана.

К сведению, первый чемпионат мира по ачери-биатлону был проведён в 1998 году в Италии. В нём приняли участие спортсмены из 14 стран Европы, Америки и Азии. После этого было решено проводить чемпионаты мира ежегодно.