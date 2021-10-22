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    20:07, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Соревнования охотничьих собак прошли в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Жанааркинском районе Карагандинской области прошли соревнования казахских борзых, посвящённые 30-летию независимости страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В соревнованиях приняли участие более 30 тазы.

    «Казахи издревле называли тазы одним из семи сокровищ, ведь они могли прокормить целый аул во время массового падежа скота на зимних пастбищах. Собаки без труда берут след зайца или лисицы под толщей снега. Кроме того, тазы прекрасно переносят как жару, так и холод. Наше первенство направлено на развитие массового спорта, возрождение национальных традиций», – говорит один из организаторов соревнований – Кайсар Сейпишев.

    Быстроту и ловкость тазы во время соревнований оценивали члены жюри. Первое место они присудили молодой охотничьей собаке по кличке Сункар.

    «Моему Сункару два года. Это его третьи соревнования. Он с детства очень активный, азартный, никогда не упустит своего. Всего у меня три тазы. Я их держу не ради соревнований. Они мои лучшие друзья», – рассказал заводчик тазы Зангар Куттыбай.


    Теги:
    Регионы Казахстана 30 лет Независимости Карагандинская область Общество
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