Соревнования Кубка мира по гимнастике отменили из-за пандемии COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация гимнастики (FIG) объявила об отмене и переносе на более поздний срок нескольких своих соревнований Кубка мира в связи с пандемией COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

В спортивной гимнастике отменен Кубок мира по спортивной гимнастике в Котбусе (Германия), который должен был пройти с 25 по 28 февраля. Другое мероприятие, которое было отменено - этап Кубка мира по батутной гимнастике в Баку в Азербайджане, который должен был пройти с 13 по 14 февраля.

Также были перенесены три этапа Кубка мира по акробатической гимнастике, в том числе турнир «Майя» в Португалии, который был перенесён с изначальных дат 5-7 марта на 14-16 мая. Кубок мира в Октябрьском (Россия), запланированный на 19-21 февраля, и Puurs в Бельгии, запланированный на 9-11 апреля, также были перенесены.

Новые даты проведения этих двух соревнований пока не подтверждены. В сентябре Исполнительный комитет FIG утвердил медицинское руководство по проведению мероприятий и соревнований во время пандемии COVID-19.

Напомним, недавно был отменен Чемпионат мира по настольному теннису в Пусане. Ранее чемпионат переносился три раза из-за пандемии.