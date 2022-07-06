6 Июля 2022 08:15

Соревнования «Elorda Tolqyny» пройдут в Нур-Султане в честь Дня столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Нур-Султане в честь Дня столицы в Триатлон парке стартуют спортивные соревнования «Elorda Tolqyny», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Соревнования пройдут по следующим спортивным дисциплинам: асык ату, перетягивание каната, бес асык, стрит воркаут, катание на лыжероллерной трассе, футбол, стритбол, велогонка, настольный теннис, гиревой спорт.

Также состоятся турниры, мастер-классы, концертные мероприятия по академической гребле, скандинавской ходьбе, футбольному фристайлу, каратэ, спортивной гимнастике и другим видам спорта.

Принять участие могут все жители и гости города. Вход бесплатный.

Планируется, что в мероприятиях примут участие общественные деятели, представители спорта, известные личности и блогеры. По завершению всем победителям и участникам будут вручены дипломы и ценные подарки. Соревнования будут проводиться в течение дня с 11.00 до 17.00 в Триатлон парке.

Мероприятие организовано городским управлением физической культуры и спорта совместно с управлением по вопросам молодежной политики Нур-Султана и МРЦ «Астана жастары».