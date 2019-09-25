Соревнования для технологических стартап-проектов пройдут в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Соревнования Astana Hub Battle состоятся 24-25 октября 2019 года в рамках международного технологического форума «Digital Bridge», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу международного технологического парка Astana Hub.

«Главная задача мероприятия – выявить лучшие технологические стартап-проекты и наградить их денежными призами для развития проектов. Для участия в Astana Hub Battle у владельцев стартапов должен быть масштабируемый проект на стадии MVP или MVO, а также не менее двух ключевых участников команды. Первый этап – отбор заявок, второй этап участие в полуфинале – презентация проектов, последний этап – в финал проходят 10 стартап-проектов, которым будет представлено по 3 минуты на защиту проекта», - говорится в сообщении.

Призовой фонд Astana Hub Battle составляет – 30,000 долларов, первое место — 15,000, второе место — 10,000, третье место — 5,000 долларов.

По данным пресс-службы Astana Hub, стартапы прошедшие в полуфинал соревнований, получат возможность представить свой проект в выставке «Стартап аллея», которая пройдет в рамках форума Digital Bridge. У участников появится уникальная возможность представить свой проект перед потенциальными инвесторами.

Напомним, что 24-25 октября 2019 года в столице Казахстана пройдет международный технологический форум Digital Bridge.