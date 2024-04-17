Соревнование студенческих стартапов в сфере туризма прошло в Астане

15-16 апреля в Астане прошел республиканский хакатон «TRAVELHack: TransformativeRoutes, Adventure, Vision, Exploration, andLegacy», передает агентство Kazinform со ссылкой на Maqsut Narikbayev University.

Мероприятие организовано Maqsut Narikbayev University при поддержке АО «Национальная компания Kazakh Tourism.

Цель этого хакатона — поддержка студенческих стартап проектов и предпринимательства в сфере туризма. На хакатоне приняли участие более 100 студентов из ведущих университетов страны. Общий призовой фонд составил 1 600 000 тенге.

— Я думаю, что участники этого Хакатона в будущем будут делать компании, которые будут продаваться в Nasdaq или на других биржах. Я верю, что эти студенты станут теми провайдерами, которые будут создавать цифровые решения на мировом уровне. Мы, как Национальная компания Kazakh Tourism, будем и дальше продолжать поддерживать данное мероприятие, — сказал председатель правления Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов.

В ходе открытия республиканского хакатона выступил провост MNU Сергей Пен.

— Это мероприятие позволит студентам проявить свои лучшие качества и построить команду. Два дня они будут работать не только на идею, но и на ее воплощение, — сказал он.

На хакатоне были представлены проекты по различным направлениям, таким как экотуризм, инклюзивный туризм, решения для транспортных компаний, онлайн-гиды на английском языке, B2B решения для отелей, маркетплейс для туристических автобусов.

Первое место заняла команда Dataflow, которая разработала проверку туристических агентов на благонадежность. Команда Sanatopia заняла второе место, их проект — цифровизация процесса получения корпоративных цен от отелей. Третье место заняла команда Take over blur, они за два дня Хакатона разработали приложение для туристических автобусов. Приз зрительских симпатий получила команда Fighting.

Стоит отметить, что данное мероприятие стало значимым событием, которое обещает стать платформой для инноваций и новаторских решений в сфере туризма. Спонсорами призового фонда КФ «Туристік Қамқор», ТОО Caspian Center и ресторан Qazaq Gourmet.