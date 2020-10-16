Сопряжение ЕАЭС и инициативы «Один пояс и один путь»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 26 – 27 октября 2020 г. состоится видеофорум по сопряжению ЕАЭС и инициативы «Один пояс и один путь». Форум рассчитан на деловые круги ЕАЭС, заинтересованные в развитии контактов с китайскими партнерами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ЕЭК.

Организаторы мероприятия – Евразийская экономическая комиссия совместно со странами – членами ЕАЭС, Министерством коммерции Китайской Народной Республики и при генеральной поддержке Делового совета ЕАЭС, РСПП, Деловой России.

В рамках предстоящего форума предполагается обсудить вопросы глобальных экономических вызовов и восстановления экономик после пандемии и практического взаимодействия ЕАЭС и Китая в сферах экологии и устойчивого развития, внедрения цифровых решений в процессы логистики и транзита, развития суверенных финансовых систем и расчетов в национальных валютах, взаимодополняемости в агропромышленном секторе.

Форум пройдет в интерактивном формате на русском, китайском и английском языках с возможностью подключения к площадке, а также сопровожден стрим-версией на канале YouTube, социальных сетях, медиа-поле стран – членов ЕАЭС и китайских СМИ.

К участию в форуме приглашены Чжунь Шань, министр коммерции Китайской Народной Республики, Андрей Слепнев, министр по торговле Евразийской экономической комиссии, Александр Гурьянов, первый заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь, Бахыт Султанов, министр экономики и интеграции Республики Казахстан, Тигран Хачатрян, министр экономики Республики Армении, Санжар Муканбетов, министр экономики Кыргызской Республики, Игорь Моргулов, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, представители деловых кругов и экспертного сообщества стран – членов ЕАЭС, Китая и стран-партнеров

Более детальная информация о деловой программе форума и ссылка для подключения размещена на официальном сайте Евразийской экономической комиссии www.eurasiancommission.org.