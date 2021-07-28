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«Сопровождение» авто популярного блогера прокомментировали в полиции Алматы
28 Июля 2021 17:42
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - «Сопровождение» автомобиля премиум-класса попало на видео в Алматы. В департаменте полиции города проводится служебное расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Видео с сопровождением появилось в Instagram на странице известного российского блогера Гусейна Гасанова, а затем распространилось на других пабликах.
Пользователи сети в комментариях выразили свои недовольства, а некоторые восприняли это с юмором.
В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что управлением собственной безопасности по данному факту проводится служебная проверка.
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