«Сопровождение» авто популярного блогера прокомментировали в полиции Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - «Сопровождение» автомобиля премиум-класса попало на видео в Алматы. В департаменте полиции города проводится служебное расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с сопровождением появилось в Instagram на странице известного российского блогера Гусейна Гасанова, а затем распространилось на других пабликах.

Пользователи сети в комментариях выразили свои недовольства, а некоторые восприняли это с юмором.

В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что управлением собственной безопасности по данному факту проводится служебная проверка.



