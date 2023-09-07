Сопровождали дельфины: как казахстанский пловец переплыл Гибралтар за рекордное время

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 26-летний алматинец Мади Адильханов достиг удивительного успеха, преодолев более 15 километров Гибралтарского пролива вплавь без гидрокостюма и установив рекордное время для Казахстана - 4 часа и 33 минуты. В интервью с корреспондентом МИА «Казинформ», Мади поделился своими переживаниями во время заплыва, рассказал о своей подготовке и любви к водным видам спорта.

Казахстанский пловец с детства занимается разными видами спорта, такими как теннис, футбол и водное поло. Всего два года назад он решил попробовать свои силы в плавании на открытой воде. И вот, 4 сентября, Мади вместе со своей командой установил новый рекорд для Казахстана, преодолев 15,5 километра от самой южной точки Испании - города Тарифы до берегов Марокко на севере Африки.

Мади рассказал, что удивительным моментом заплыва было то, что пловцов сопровождали дельфины. Однако и без трудностей не обошлось.

«В момент заплыва очень сильно беспокоила температура воды, которая доходила всего до +16 градусов. Это было сильно ощутимо, даже тяжело. Мы думали, что не будем сильно чувствовать температуру воды, но, как оказалось, холод сопровождал нас всю дистанцию, от начала до конца. Но когда мы достигли берегов Африки, нас охватило чувство удовлетворения», - признался Мади Адильханов.

По его словам, на длинных дистанциях, подобных этой, необходима не только физическая, но и моральная подготовка.

«Пловцу приходится выстраивать стратегию, корректировать свой путь, ориентироваться по времени и расстоянию, а также следить за ориентирами других спортсменов вблизи. В больших соревнованиях ты также пытаешься угнаться за соперниками», - рассказал он.

В команде Мади были также два француза и костариканец, которых объединила общая цель и страсть к этому виду спорта.

«С командой мы познакомились за пару дней до заплыва. Нас так сформировали организаторы. Два француза пытались переплыть заплыв еще в прошлом году, но у них не получилось из-за погодных и организационных обстоятельств. Также ранее в нашей команде должен был участвовать американец, но его сняли с дистанции. Была такая интернациональная команда у нас», - отметил Мади.

Пловец также рассказал о своей тренировочной рутине, которая включает в себя посещение фитнес-центра через день. Занятия длятся 1,5 - 2 часа. Он придерживается здорового образа жизни, отказываясь от алкоголя, никотина и других вредных привычек.

«Если говорить о разнице между плаванием в бассейне и открытой воде, то она огромна. В открытой воде всегда присутствует неопределенность - течения, волны и различные погодные условия. Вода может быть как пресной, так и соленой, а также полна животных, включая медуз и даже акул. Это совершенно другой вид спорта, требующий особых усилий», - считает Мади.

В заключении, казахстанец поделился важным секретом, который он извлек из этого опыта.

«По-моему, все могут переплыть заплыв, просто нужно много тренироваться. Это достижение помогло мне понять, что все возможно, если у вас есть большое желание и упорство», - сказал пловец.