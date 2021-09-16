Сопротивление полицейским оказала нетрезвая жительница Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области женщина оказала сопротивление полицейским при задержании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

Инцидент произошел на перроне станции Мангистау 13 сентября. 35-летняя жительница Мангистауской области находилась в нетрезвом виде в общественном месте.

При доставлении правонарушительницы в комнату полиции, она не выполняла законные требования сотрудников полиции и оказывала сопротивление.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, у задержанной выявлено алкогольное опьянение «средней степени».

В отношении женщины составлен административный протокол по ч.1 ст.667 (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа) и по ч.3 ст.440 (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) КРКоАП. К слову, за распитие алкоголя в общественных местах правонарушительница привлекается второй раз с начала года.