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    22:12, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Сопротивление полицейским оказала нетрезвая жительница Мангистауской области

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области женщина оказала сопротивление полицейским при задержании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

    Инцидент произошел на перроне станции Мангистау 13 сентября. 35-летняя жительница Мангистауской области находилась в нетрезвом виде в общественном месте.

    При доставлении правонарушительницы в комнату полиции, она не выполняла законные требования сотрудников полиции и оказывала сопротивление.

    Согласно заключению медицинского освидетельствования, у задержанной выявлено алкогольное опьянение «средней степени».

    В отношении женщины составлен административный протокол по ч.1 ст.667 (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа) и по ч.3 ст.440 (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) КРКоАП. К слову, за распитие алкоголя в общественных местах правонарушительница привлекается второй раз с начала года.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы Мангистауская область
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