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    05:20, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Соперница Рыбакиной по Уимблдону-2023 изрезала себе руки в отеле

    Sports.kz
    Фото: Sports.kz

    Неприятный инцидент произошел накануне с бразильской теннисисткой Беатрис Аддад Майей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Вчера вечером, когда я открыла душевую кабинку в ванной отеля, дверь просто лопнула, и я порезалась в нескольких местах. Пришлось поехать в больницу, чтобы наложить швы (в том числе на обе руки), и, к сожалению, я не смогу сыграть здесь, в Мексике. Если не считать испуга, я в порядке. Последствия могли быть куда серьезнее. Сейчас мне нужно несколько дней, чтобы зажили раны, и я смогу вернуться к последней части сезона и продолжу идти к своим целям в 2023 году», — рассказала Аддад Майя в соцсетях.

    Sports.kz
    Фото: Sports.kz

    Из-за повреждений бразильская теннисистка была вынуждена сняться с турнира в Гвадалахаре (Мексика). Добавим, что в этом году Беатрис Аддад Майя (18-е место в рейтинге WTA) трижды встречалась с казахстанкой Еленой Рыбакиной (5-е место) — в последний раз — на Уимблдоне.

    Теги:
    Рыбакина Елена Спорт Теннис
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