Соперница Рыбакиной по Уимблдону-2023 изрезала себе руки в отеле
Неприятный инцидент произошел накануне с бразильской теннисисткой Беатрис Аддад Майей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
«Вчера вечером, когда я открыла душевую кабинку в ванной отеля, дверь просто лопнула, и я порезалась в нескольких местах. Пришлось поехать в больницу, чтобы наложить швы (в том числе на обе руки), и, к сожалению, я не смогу сыграть здесь, в Мексике. Если не считать испуга, я в порядке. Последствия могли быть куда серьезнее. Сейчас мне нужно несколько дней, чтобы зажили раны, и я смогу вернуться к последней части сезона и продолжу идти к своим целям в 2023 году», — рассказала Аддад Майя в соцсетях.
Из-за повреждений бразильская теннисистка была вынуждена сняться с турнира в Гвадалахаре (Мексика). Добавим, что в этом году Беатрис Аддад Майя (18-е место в рейтинге WTA) трижды встречалась с казахстанкой Еленой Рыбакиной (5-е место) — в последний раз — на Уимблдоне.