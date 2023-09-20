Соперница Рыбакиной по Уимблдону-2023 изрезала себе руки в отеле

«Вчера вечером, когда я открыла душевую кабинку в ванной отеля, дверь просто лопнула, и я порезалась в нескольких местах. Пришлось поехать в больницу, чтобы наложить швы (в том числе на обе руки), и, к сожалению, я не смогу сыграть здесь, в Мексике. Если не считать испуга, я в порядке. Последствия могли быть куда серьезнее. Сейчас мне нужно несколько дней, чтобы зажили раны, и я смогу вернуться к последней части сезона и продолжу идти к своим целям в 2023 году», — рассказала Аддад Майя в соцсетях.