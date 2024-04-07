Соперников побеждаем из-за энергетики и сноровки - чемпион Казахстана по лыжероллерам Владислав Ковалев

Владислав Ковалев – мастер спорта международного класса, победитель и бронзовый призер этапа Кубка мира по лыжероллерам и чемпион Казахстана на дистанции 50 км. Особенность лыжероллеров в том, что у них нет тормозов, поэтому этот спорт является очень опасным. Корреспондент агентства Kazinform побеседовал со спортсменом о том, насколько развиты лыжные гонки в Казахстане.

Владислав Ковалев начал заниматься спортом еще ребенком. В 6 лет он начал посещать занятия гимнастикой.

— С 6 до 9 лет я занимался спортивной гимнастикой по настоянию родителей. Это было очень правильное решение, так как гимнастика очень сильно развила координацию, силу и гибкость. Эти качества стали моими преимуществами на начальном этапе развития в лыжных гонках. В 9 лет я сказал отцу, что не хочу больше заниматься гимнастикой и мне была предложена альтернатива в виде лыжных гонок. Я сразу же согласился, тем более у нас в семье все занимались лыжными гонками, — рассказывает он.

Успешный старт в карьере новой спортивной дисциплины позволил остаться в спорте надолго. Юноша совмещал тренировки вместе с занятиями велоспортом, но, когда встал вопрос о выборе чего-то одного, лыжные гонки остались в приоритете. Навыки от велоспорта помогают сейчас в забегах.

— За весь зимний сезон дома был редко, но если такие дни и были, то тренировки я проводил на лыжной базе. Ее не так давно построили и там есть все условия для начальной подготовки лыжника. В основном я находился за границей и выступал на этапах кубка мира, — говорит спикер.

Прошедший сезон для спортсмена оказался насыщенным: на старт он успел выйти более 30 раз.

Фото: личный архив Владислава Ковалева

— Этот сезон получился очень интересным и насыщенным. Обычно летом лыжники тренируются, а зимой показывают уже свои результаты. Этим летом получилось иначе. В июне 2023 года, в Щучинске, впервые проводили летний этап кубка мира по лыжероллерам, где я принимал участие со своим братом Артемом Ковалевым. Мой брат в спринте 1,3 км занял 2 место. Тогда было удивление, что на таких престижных соревнованиях, где выступали одни из лучших роллеристов, есть медаль и с ними можно бороться. Через пару дней, на гонке в масс-старте на 20 км, я занял 3 место. После этого, наш тренер предложил выступить на следующих этапах кубка мира в Латвии и затем в Италии. Там я завоевал «золото» на гонке в гору, а брат в общем спринтерском зачете за все этапы занял 3 место, — пояснил спортсмен.

Фото: личный архив Владислава Ковалева

Владислав рассказывает, что перед кубком мира подготовка была индивидуальной, и под контролем тренера он провел в горах на высоте 1500 метров 7 дней.

Как и любой чемпион, он всегда вспоминает первый выход на профессиональный старт.

— Первые международные старты проходили в Финляндии, мне было на тот момент 16 лет. У юношей и юниоров было немного наград, но когда они случались, то это становилось для меня только очередной победной точкой и стимулом расти дальше, — говорит Владислав.

Фото: личный архив Владислава Ковалева

Чемпион уже успел побывать во многих странах: Швейцария, Италия, Финляндия, Норвегия, Швеция, Германия.

— Да, за границей лыжный спорт развит лучше. У них лыжные трассы есть практически везде, их даже прокладывают вдоль домов через улицы, и протяженность может быть 50 и больше км. Любой может там кататься, все жители там катаются на лыжах. У них более продвинутая специфика гоночных трасс, есть специальные тредбаны, где они тренируют свою технику. Скандинавы выигрывают в плане оснащения: каждый спортсмен имеет в арсенале необходимые пары лыж. Плюс там отлично работает смазочная бригада, у них ездят целые фуры с инвентарем спортсменов, и там же готовят им лыжи — мы, к сожалению, в этом плане отстаем. Скандинавы более раскованные и расслабленные, видно, что они на соревнования выходят как на праздник, поэтому здесь мы обгоняем по сноровке, заряду и энергетике на стартах, — говорит спортсмен.

Владислав Ковалев уверен, что в любом случае будет заниматься своим видом спорта, потому что он влюблен в это дело и этим живет.

Сейчас молодой человек находится в «зоне отдыха». Затем будет переход на новый подготовительный сезон. В следующем сезоне ожидается чемпионат мира по лыжероллерам, чемпионат мира по лыжным гонкам и Азиатские игры.