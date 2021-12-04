Соперник Жалгаса Жумагулова заговорил по-казахски
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный спортивный журналист Игорь Лазорин на своей странице в Instagram опубликовал видео со следующим соперником Жалгаса Жумагулова - Манелем Капе, которого он научил паре слов из казахского языка, передает МИА «Казинформ».
«Учу соперника Жалгаса Жумагулова казахскому языку. Как думаете, после чего Манель Капе скажет Жако — спасибо?», — подписал публикацию Лазорин. (орфография и пунктуация автора сохранены)
Напомним, свой четвертый бой в UFC Жумагулов проведет утром в воскресенье, пятого декабря. Поединок начнется в 08:00 по времени Нур-Султана.
На данный момент казахстанский боец провел в крупнейшем промоушне три боя: он одержал одну победу и потерпел два поражения. Что касается Капе, то боец из Анголы имеет аналогичный рекорд — 1-2.
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