Соперник Жалгаса Жумагулова заговорил по-казахски

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный спортивный журналист Игорь Лазорин на своей странице в Instagram опубликовал видео со следующим соперником Жалгаса Жумагулова - Манелем Капе, которого он научил паре слов из казахского языка, передает МИА «Казинформ».

«Учу соперника Жалгаса Жумагулова казахскому языку. Как думаете, после чего Манель Капе скажет Жако — спасибо?», — подписал публикацию Лазорин. (орфография и пунктуация автора сохранены)

Напомним, свой четвертый бой в UFC Жумагулов проведет утром в воскресенье, пятого декабря. Поединок начнется в 08:00 по времени Нур-Султана.

На данный момент казахстанский боец провел в крупнейшем промоушне три боя: он одержал одну победу и потерпел два поражения. Что касается Капе, то боец из Анголы имеет аналогичный рекорд — 1-2.