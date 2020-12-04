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Соперник Головкина рассказал о состоянии своего здоровья после вспышки коронавируса в команде

Редактор:  
Гульмира Байзакова
4 Декабря 2020, 09:42
Соперник Головкина рассказал о состоянии своего здоровья после вспышки коронавируса в команде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Польский боксер Камил Шеремета, которому 18 декабря предстоит подраться с чемпионом мира IBF/IBO в среднем весе Геннадием Головкиным, утверждает, что не заразился коронавирусом, несмотря на вспышку заболевания в его команде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ранее COVID-19 обнаружился у его напарников по залу Кшиштофа Гловацки и Федора Черкашина. Их ближайшие поединки были отменены.Также издание Interia Sport передает, что инфекцию подхватил тренер боксеров Федор Ляпин.

Сам Шеремета сказал, что здоров и переболел коронавирусом еще в марте. Тем не менее, велика вероятность, что поляк останется без наставника во время завершающего этапа подготовки и самого боя с Головкиным.
Напомним, что бой Головкин — Шеремета запланирован в США (Голливуд, штат Флорида) 18 декабря (утро 19 декабря для Казахстана).




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