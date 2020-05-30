Соперник Головкина откровенно высказался о своих шансах на победу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Польский боксер Камил Шеремета (21-0, 5 КО) признался, что в него практически никто не верит в предстоящем бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО), сообщает Sports.kz.

«Я продолжаю тренироваться и готовлюсь к этому бою, потому что это мой шанс. Меня не волнует, что 99,9% людей не верят в мою победу над Головкиным. Главное, что у меня есть 0,01% тех, кто в меня верит — это моя семья, моя жена, мои дети. Это для меня самое главное. У меня есть своя цель, своя мечта, и я к ней иду», — сказал Шеремета.

Ожидается, что бой Головкина с Шереметой пройдет в августе, а наиболее вероятным местом его проведения называется Чикаго (штат Иллинойс, США).