Новости
Соперник Головкина откровенно высказался о своих шансах на победу
30 Мая 2020 22:55
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Польский боксер Камил Шеремета (21-0, 5 КО) признался, что в него практически никто не верит в предстоящем бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО), сообщает Sports.kz.
«Я продолжаю тренироваться и готовлюсь к этому бою, потому что это мой шанс. Меня не волнует, что 99,9% людей не верят в мою победу над Головкиным. Главное, что у меня есть 0,01% тех, кто в меня верит — это моя семья, моя жена, мои дети. Это для меня самое главное. У меня есть своя цель, своя мечта, и я к ней иду», — сказал Шеремета.
Ожидается, что бой Головкина с Шереметой пройдет в августе, а наиболее вероятным местом его проведения называется Чикаго (штат Иллинойс, США).
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Сезон по таеквондо возобновится в августе
- Всемирный чемпионат по бадминтону перенесли на январь 2021 года
- Первым мировым турниром по тяжелой атлетике после паузы станет ЧМ среди студентов
- «Барыс» подписал финского голкипера
- Главный тренер казахстанского клуба покинул свой пост
- Бостонский марафон-2020 отменен
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047