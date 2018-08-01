Соперник Данияра Елеусинова нокаутировал 14 противников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Уже в этот уик-энд третий поединок на профессиональном ринге проведет казахстанский боксер полусреднего веса Данияр Елеусинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта.

Предстоящий бой в рамках вечера бокса в Кардиффе на ринге Ice Arena станет для отечественного файтера дебютным по протяженности, ведь он рассчитан на восемь раундов.



Соперником Данияра выступит Габор Горбич, который имеет в своем послужном списке 14 нокаутов.



Напомним, что предыдущие бои Елеусинова были шестираундовые и только раз казахстанец прошел всю дистанцию.



Поединок Елеусинов - Горбич будет показан в прямом эфире на телеканале «Хабар» в ночь с 4 на 5 августа.