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Соперник «Астаны» по Лиге чемпионов одержал первую победу в чемпионате Дании сезона 2018-19

29 Июля 2018 04:21 122
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Соперник «Астаны» по Лиге чемпионов одержал первую победу в чемпионате Дании сезона 2018-19

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Соперник «Астаны» по второму квалификационному раунду Лиги чемпионов - «Мидтьюлланд» - одержал первую победу в чемпионате Дании сезона 2018-19, передает СИА «SPORTINFORM».

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«Мидтьюлланд» в третьем туре со счетом 3:1 одолел дома «Эсбьерг». Отличились автор гола в ворота «Астаны» Викхейм, Поульсен (с пенальти) и Оньяка. Для «Мидтьюлланда» это дебютная победа в новом сезоне.

Напомним, что в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов в столице РК со счетом 2:1 выиграла «Астана».

Ответная встреча пройдет 1 августа. 

 

Фото с официального сайта ФК «Мидтьюлланд»

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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