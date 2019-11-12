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Соперничество между мировыми державами вышло на новый уровень - Нурсултан Назарбаев

12 Ноября 2019 10:45
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Соперничество между мировыми державами вышло на новый уровень - Нурсултан Назарбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Противостояние между ведущими державами автоматически переносится на многие горячие точки Евразии. Об этом заявил Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев, выступая в ходе Пятого ежегодного заседания Astana Club, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Соперничество между мировыми державами вышло на новый уровень. Взаимные санкции, торговые воины стали нормальностью в текущих отношениях между Соединенными Штатами Америки и Китайской Народной республикой. Агрессивная риторика, экономические также санкции стали основным языком общения между Западом и Россией. Ситуация усугубляется отсутствием постоянных каналов коммуникаций, что подрывает перспективы восстановления стратегической стабильности. Противостояние между ведущими державами автоматически переносится на многие горячие точки Евразии, усложняя без того сложный процесс мирного урегулирования в Сирии и Украине. А Brexit стал ключевым антиинтеграционным событием последнего времени», - сказал Нурсултан Назарбаев на заседании Клуба.

Елбасы также отметил, что всех сейчас беспокоит ситуация в мировой экономике, которая демонстрирует признаки надвигающегося кризиса. По словам Нурсултана Назарбаева, на фоне роста торговых противоречий, геополитической нестабильности в мире глобальные институты дают неутешительные прогнозы.

Напомним, в столице проходит Пятое ежегодное заседание Astana Club.

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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана,
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Акбота Кузекбай

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