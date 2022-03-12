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    09:00, 12 Март 2022 | GMT +6

    Соответствующий олимпийским стандартам бассейн открыли в Костанае

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанае состоялось торжественное открытие 50-метрового бассейна. Об этом в своем Instagram сообщил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Бассейн площадью 3 775,3 квадратных метров соответствует олимпийским стандартам. Стоимость проекта – свыше двух миллиардов тенге.

    «Новый бассейн позволит проводить секционную работу и спортивно-массовые мероприятия по плаванию, триатлону, президентскому многоборью, а также в нем будет представлена возможность проведения активного досуга всем жителям области, - отметил А. Мухамбетов. — Плаванием только в Костанае занимается более 400 детей и подростков. Новый бассейн позволит разгрузить уже имеющийся бассейн и увеличить количество детей в секциях».

    Также бассейн, как отметил глава региона, позволит улучшить качество подготовки членов сборной Костанайской области по плаванию и принимать республиканские соревнования.

    Стоит также отметить, что это самый крупный бассейн в северный части республики.




    Теги:
    Спорт Костанайская область Общество
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