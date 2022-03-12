Соответствующий олимпийским стандартам бассейн открыли в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанае состоялось торжественное открытие 50-метрового бассейна. Об этом в своем Instagram сообщил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бассейн площадью 3 775,3 квадратных метров соответствует олимпийским стандартам. Стоимость проекта – свыше двух миллиардов тенге.

«Новый бассейн позволит проводить секционную работу и спортивно-массовые мероприятия по плаванию, триатлону, президентскому многоборью, а также в нем будет представлена возможность проведения активного досуга всем жителям области, - отметил А. Мухамбетов. — Плаванием только в Костанае занимается более 400 детей и подростков. Новый бассейн позволит разгрузить уже имеющийся бассейн и увеличить количество детей в секциях».

Также бассейн, как отметил глава региона, позволит улучшить качество подготовки членов сборной Костанайской области по плаванию и принимать республиканские соревнования.

Стоит также отметить, что это самый крупный бассейн в северный части республики.



