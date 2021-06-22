Соответствовать передовой практике корпоративного управления

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Холдинг «Байтерек» руководствуется Кодексом корпоративного управления, соответствующим ОЭСР. В прошлом году в Холдинге проведена независимая оценка корпоративного управления. О результатах корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала руководитель Службы корпоративного секретаря АО «НУХ «Байтерек» Майра Турганова.

- Майра Дюсенбаевна, как выстроена система корпоративного управления холдинга «Байтерек»?

- Она предусматривает четкое разграничение полномочий и ответственности между органами, в частности, Единственным акционером, Советом директоров и Правлением.

Принимая во внимание специфику состава Совета директоров, где Председателем является Премьер-Министр РК, Холдинг стремится к достижению высокого уровня корпоративного управления. Председатель обеспечивает построение конструктивного диалога между членами Совета директоров, Единственного акционера и Правления Холдинга.

Независимые директора - авторитетные международные эксперты, имеющие большой опыт работы в финансовом секторе, госуправлении и они уделяют особое внимание совершенствованию корпоративного управления.

Правление Холдинга также важное звено в этой системе - эффективно реализует решения Единственного акционера и Совета директоров.

- Можно ли уже сейчас говорить о каких-то промежуточных результатах?

- Согласно отчету независимых консультантов, итоговый рейтинг корпоративного управления в холдинге «Байтерек» составил 97%, это высокий показатель. В процентном выражении такие компоненты, как эффективность Совета директоров и Правления; управление рисками и внутренний аудит; устойчивое развитие и прозрачность превысили 95%, что свидетельствует о соответствии корпоративного управления Холдинга требованиям законодательства РК и стандартам международной практики.

- Как совершенствуется корпоративное управление с учетом рекомендаций консультантов?

- Рекомендации включены в План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления.

С 2014 года функционирует Совет корпоративных секретарей, на котором обсуждаются актуальные вопросы, представляются рекомендации по совершенствованию корпоративного управления. При активной поддержке Службы Корпоративного секретаря Холдинга, в 2019 и 2020 годах корпоративные секретари дочерних организаций - АО «ФГЖС» и АО «БРК» признаны лучшими в Казахстане.

«Байтерек», как крупнейший институт развития, нацелен на достижение устойчивых темпов роста, и мы продолжим совершенствовать корпоративное управление.