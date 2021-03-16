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    14:57, 16 Март 2021 | GMT +6

    Соотечественники за рубежом могут участвовать в «Марафоне добрых дел» – Лима Диас

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Соотечественники за рубежом могут участвовать в «Марафоне добрых дел». Об этом сообщила председатель правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» Лима Диас на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отвечая на вопросы журналистов, Л. Диас отметила, что к «Марафону добрых дел» могут присоединяться и соотечественники за рубежом, как этнические казахи в других странах, так и казахстанцы, живущие и работающие за границей.

    «Безусловно наши соотечественники проживающие за пределами РК должны присоединиться к марафону, нет никаких территориальных ограничений. Одной из глобальных целей, которые организаторы марафона ставят перед собой, является вовлечение в марафон не только казахстанцев, но и представителей других стран. Поэтому мы с радостью будем принимать те инициативы, которые будут проявлять наши соотечественники. Более того, мы уже выстроили взаимодействие с фондом «Отандастар», который, мы надеемся, выступит может быть нашим партнером и координатором этих инициатив как раз за рубежом», – сказала Л. Диас.

    В ходе пресс-конференции председатель Центра сообщила, что «Марафон добрых дел» поддерживают более 60 НПО, представителей малого и среднего бизнеса, национальные холдинги, частные и квазигосударственные компании, благотворительные фонды, общественные организации, волонтерские группы, представители вузов и колледжей, акиматы. В рамках марафона уже проведено мероприятий и акций, запущено проектов около 1,5 тысяч. Около двух миллионов человек стали активными участниками марафона. В ближайшие месяцы планируется провести ряд мероприятий.

    Напомним, «Марафон добрых дел» проводится по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученной им на закрытии Года волонтеров.


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