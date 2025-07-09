Сооснователь Twitter представил мессенджер, работающий без интернета

В социальной сети X Дорси сообщил, что последние несколько дней он посвятил изучению «сетей Bluetooth mesh, релеев (узлов), моделей хранения и пересылки, шифрования и некоторых других вещей», работая над бета-версией приложения.

Приложение функционирует на основе Bluetooth Low Energy (BLE), обеспечивая зашифрованную связь без подключения к интернету.

Согласно официальному документу, платформа «обеспечивает эфемерную, зашифрованную коммуникацию без зависимости от интернет-инфраструктуры, что делает её устойчивой к сбоям сети и цензуре».

Bitchat полностью децентрализован — он не требует аккаунтов, номеров телефонов или центральных серверов. Сообщения хранятся только временно в памяти устройств и защищены сквозным шифрованием.

Система поддерживает чаты с использованием хэштегов и при необходимости паролей. Каждое устройство выступает одновременно как отправитель и релей, позволяя сообщениям «перепрыгивать» от одного пользователя к другому в радиусе до 30 метров по Bluetooth.

По словам Дорси, «Bitchat обеспечивает устойчивую связь в любом месте, где собираются люди, вне зависимости от наличия интернета», что делает его особенно полезным в регионах с ограниченной связью.

В 2019 году Дорси также соосновал децентрализованную соцсеть Bluesky, однако покинул её совет директоров в мае 2024 года.

Оригинал материала на английском языке можно прочесть здесь.