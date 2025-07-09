РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:15, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Сооснователь Twitter представил мессенджер, работающий без интернета

    Генеральный директор Block и сооснователь Twitter Джек Дорси представил Bitchat — новую децентрализованную платформу для обмена сообщениями, работающую через Bluetooth mesh, передает агентство Kazinform.

    Сооснователь Twitter представил мессенджер, работающий без интернета
    Фото: x.com/cryptonator1337

    В социальной сети X Дорси сообщил, что последние несколько дней он посвятил изучению «сетей Bluetooth mesh, релеев (узлов), моделей хранения и пересылки, шифрования и некоторых других вещей», работая над бета-версией приложения.

    Приложение функционирует на основе Bluetooth Low Energy (BLE), обеспечивая зашифрованную связь без подключения к интернету.

    Согласно официальному документу, платформа «обеспечивает эфемерную, зашифрованную коммуникацию без зависимости от интернет-инфраструктуры, что делает её устойчивой к сбоям сети и цензуре».

    Bitchat полностью децентрализован — он не требует аккаунтов, номеров телефонов или центральных серверов. Сообщения хранятся только временно в памяти устройств и защищены сквозным шифрованием.

    Система поддерживает чаты с использованием хэштегов и при необходимости паролей. Каждое устройство выступает одновременно как отправитель и релей, позволяя сообщениям «перепрыгивать» от одного пользователя к другому в радиусе до 30 метров по Bluetooth.

    По словам Дорси, «Bitchat обеспечивает устойчивую связь в любом месте, где собираются люди, вне зависимости от наличия интернета», что делает его особенно полезным в регионах с ограниченной связью.

    В 2019 году Дорси также соосновал децентрализованную соцсеть Bluesky, однако покинул её совет директоров в мае 2024 года.

    Оригинал материала на английском языке можно прочесть здесь

    Теги:
    Технологии Соцсети В мире Интернет Связь, ТВ, IT Социальные сети
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
    Сейчас читают