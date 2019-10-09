Сооронбай Жээнбеков встретился с Дарханом Кыдырали

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков встретился с президентом Тюркской Академии Дарханом Кыдырали. Во встрече принял участие член Тюркской Академии, профессор Кадыралы Конкобаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы КР.

Состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в сфере образования и научных исследований.

Глава государства выразил благодарность Тюркской академии за оказание содействия в проведении мероприятий, посвященных 90-летию Чингиза Айтматова в 2018 году, и за содействие в популяризации эпоса «Манас».

Сооронбай Жээнбеков также отметил активную работу Академии по проведению международных конференций, форумов и семинаров, посвященных тюркской истории, культуре и великим личностям тюркского народа. Подчеркнул, что вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества играют большую роль в развитии двусторонних отношений между странами.

Президент Сооронбай Жээнбеков выразил надежду на то, что предстоящее в ноябре текущего года в Кыргызской Республике проведение международной конференции, посвященной 950-летию публикации Кутадгу Билиг Жусупа Баласагына, пройдет на высоком уровне.

Президент Тюркской Академии Дархан Кыдырали проинформировал действующего председателя ССТГ — Президента Кыргызской Республики о текущей деятельности и приоритетных планах, стоящих перед Академией на ближайший период.

Дархан Кыдырали выразил готовность к расширению сотрудничества с образовательными и научными организациями Кыргызстана в целях дальнейшей популяризации тюркской истории и культуры, объединяющей в том числе и народы Кыргызстана и Казахстана.