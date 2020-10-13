Сооронбай Жээнбеков вернул в парламент страны постановление об утверждении правительства

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков вернул в Жогорку Кенеш страны постановление об утверждении программы, определении структуры и состава правительства республики. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

Копии постановления Жогорку Кенеша поступили в аппарат президента 12 октября 2020 года.

В соответствии с частью 5 статьи 84 Конституции КР президент в трехдневный срок издает указ о назначении премьер-министра и остальных членов правительства. В случае если президент в вышеуказанный срок не издает указ о назначении премьер-министра и членов правительства, они считаются назначенными.

Аналогичная норма предусмотрена частью 5 статьи 25 конституционного Закона «О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша».

Данные решения Жогорку Кенеша широко обсуждаются среди общественности и ставится под сомнение легитимность принятых решений.

Так, согласно части 4 статьи 77 Конституции, заседание Жогорку Кенеша правомочно при условии присутствия на нем большинства от общего числа депутатов Жогорку Кенеша.

В соответствии со статьей 82 Закона «О Регламенте Жогорку Кенеша» заседания Жогорку Кенеша и его органов правомочны при наличии кворума, при котором заседание считается законным, а принятые решения - имеющими юридическую силу. Кворум заседаний Жогорку Кенеша, комитетов, комиссий означает присутствие большинства от общего числа депутатов Жогорку Кенеша, членов комитетов, комиссий.

Согласно статье 1 Закона КР «О Регламенте Жогорку Кенеша» число присутствующих на заседании депутатов - количество депутатов Жогорку Кенеша, находящихся в зале заседаний и зарегистрировавшихся перед проведением голосования.

Из этого следует, что наличие кворума означает физическое присутствие 61 депутата. Наличие доверенностей дает право на голосование, но не на формирование кворума.

По имеющейся информации на внеочередном заседании Жогорку Кенеша от 10 октября 2020 года официально было озвучено о присутствии 51 депутата и дополнительно о наличии 10 доверенностей от других депутатов.

Тем самым кворум не был обеспечен, решения, принятые без кворума, считаются незаконными и не имеющими юридическую силу.

В связи с этим аппарат президента КР вернул предоставленные документы в парламент.