Сооронбай Жээнбеков поздравил Елбасы с юбилеем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Нурсултана Назарбаева с Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

Сооронбай Жээнбеков поздравил Елбасы с Днем 80-летия, пожелав крепкого здоровья, долголетия и достижения новых успехов в многогранном государственном труде.

Президент Кыргызстана отметил, что с именем Нурсултана Назарбаева связано успешное развитие Казахстана и рост благосостояния его народа, а опыт и авторитет Лидера нации играет исключительно ценную роль для развития интеграционных процессов в регионе.

Елбасы поблагодарил С.Жээнбекова за поздравления и выразил уверенность в дальнейшем укреплении исторически сложившихся добрососедских связей между двумя братскими странами.

Разговор состоялся по инициативе кыргызской стороны.