Сооронбай Жээнбеков: Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы КР

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ – Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 8 августа, провел заседание Совета безопасности КР, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

Глава государства отметил, что Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы КР, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона.

Жээнбеков отметил, что Кыргызстан является правовым государством. Долг государства — обеспечение неукоснительного соблюдения требований закона всеми гражданами.

Глава государства обратился к членам Совета безопасности, подчеркнув о необходимости исполнения всех мероприятий по сохранению законности, мира и безопасности в стране, в связи с чем необходимо принять безотлагательные меры.

Председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев, министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев, генеральный прокурор КР Откурбек Джамшитов представили информацию по сложившейся ситуации.

По итогам заседания было принято соответствующее решение.