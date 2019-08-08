Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Сооронбай Жээнбеков: Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы КР

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Августа 2019, 12:13
Сооронбай Жээнбеков: Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы КР

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ – Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 8 августа, провел заседание Совета безопасности КР, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

Глава государства отметил, что Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы КР, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона.

Жээнбеков отметил, что Кыргызстан является правовым государством. Долг государства — обеспечение неукоснительного соблюдения требований закона всеми гражданами.

Глава государства обратился к членам Совета безопасности, подчеркнув о необходимости исполнения всех мероприятий по сохранению законности, мира и безопасности в стране, в связи с чем необходимо принять безотлагательные меры.

Председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев, министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев, генеральный прокурор КР Откурбек Джамшитов представили информацию по сложившейся ситуации.

По итогам заседания было принято соответствующее решение.

Кыргызстан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию