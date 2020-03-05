Сообщника Мухтара Аблязова экстрадировали из ОАЭ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадировали сообщника Мухтара Аблязова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

«4 марта 2020 года сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по противодействию коррупции из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован бывший управляющий директор АО «БТА Банк» Рустам Ибрагимов. Ибрагимов разыскивался за хищение активов БТА Банка на сумму 250 млн. долларов США, совершенное совместно с членами организованной преступной группы Мухтара Аблязова. С целью уклонения от уголовной ответственности он скрывался на территории ОАЭ, используя поддельный паспорт гражданина Кыргызстана. Однако, благодаря слаженной работе казахстанских правоохранительных органов с арабскими и кыргызскими коллегами, и при содействии Посольства Казахстана в ОАЭ, упомянутый паспорт признан нелегитимным, фигурант задержан и впоследствии выдан Республике Казахстан», - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РК.

По информации ведомства, Ибрагимов водворен в следственный изолятор Алматы.