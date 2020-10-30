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Сообщника Мухтара Аблязова экстрадировали из Грузии

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
30 Октября 2020, 11:32
Сообщника Мухтара Аблязова экстрадировали из Грузии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 29 октября текущего года сотрудниками Генеральной прокуратуры, Агентства по противодействию коррупции при содействии Комитета национальной безопасности из Грузии экстрадирован бывший член правления - управляющий директор АО «БТА Банк» Асылмурат Рамазанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

Асылмурат Рамазанов разыскивался за хищение активов БТА Банка на сумму более 249 млрд. тенге, совершенное совместно с членами организованного преступного сообщества Мухтара Аблязова.

С целью уклонения от уголовной ответственности Рамазанов скрывался на территории Грузии, используя поддельный паспорт гражданина Кыргызской Республики.

Благодаря слаженной работе казахстанских правоохранительных органов с грузинскими коллегами он задержан МВД Грузии.

В настоящее время Рамазанов водворен в следственный изолятор города Алматы.

Напомним, 15 октября состоялся обвинительный приговор Медеуского районного суда № 2 г. Алматы в отношении еще одного сообщника преступного сообщества Мухтара Аблязова – Ибрагимова Рустема Шамильевича, экстрадированного из Объединенных Арабских Эмиратов. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы с лишением права заниматься профессиональной деятельностью в банковских организациях сроком на 3 года.

Ранее был осужден еще один сообщник Аблязова – Ауесканов Марат. Суд, приняв во внимание добровольное возвращение Ауесканова, полное признание вины, активное сотрудничество со следствием и малозначительность его роли, назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы условно.


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