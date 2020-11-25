Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правоохранительные органы

Сообщник Аблязова вернул Казахстану 6,3 млрд тенге

Автор:  
Ринат Дусумов
25 Ноября 2020, 19:25
Сообщник Аблязова вернул Казахстану 6,3 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба совместно с Генеральной прокуратурой РК продолжает уголовное преследование в отношении бывшего Председателя Совета директоров АО «БТА Банк» Мухтара Аблязова и его сообщников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В настоящее время обеспечено дополнительное возмещение нанесенного преступной группой ущерба в размере 6,3 млрд. тенге. Речь идет о средствах БТА Банк, похищенных путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольной Аблязову оффшорной компании и инвестированных в строительство крупного бизнес-центра в Москве», - сообщила в Telegram Антикоррупционная служба.

По информации ведомства, продолжается работа по экстрадиции и добровольному возвращению в Казахстан скрывающихся от правосудия лиц и восстановлению ущерба в рамках других преступных эпизодов.


Борьба с преступностью   Коррупция   Генпрокуратура  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Когда пройдет матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией
Когда пройдет матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению