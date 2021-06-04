Сообщивший о заложенной бомбе в Кокшетау алматинец задержан в Есике

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 42-летний алматинец, сообщивший о заложенной бомбе в Кокшетау, задержан в Есике. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Акмолинские полицейские установили личность мужчины, сообщившего 7 апреля о якобы заложенном взрывном устройстве на территории торгового дома «Арбат» в Кокшетау.

На место происшествия были направлены все силовые структуры, экстренные и специальные службы, была задействована служебная техника, оцеплена близлежащая территория. В результате проведения поисковых мероприятий, взрывное устройство не обнаружено.

По факту следственным отделом департамента полиции было возбуждено досудебное производство по ст. 273 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Акмолинской области, управления полиции г. Кокшетау совместно с сотрудниками управления криминальной полиции ДП г. Алматы задержали ранее неоднократно судимого 42-летнего алматинца на территории города Есик.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.

Акмолинские полицейские напоминают, что уголовная ответственность по статье по ст. 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» наступает с 14 лет и предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

По информации управления по противодействию экстремизму ДП Акмолинской области, только за последние три года на территории Акмолинской области зарегистрировано 15 ложных сообщений о заложенных взрывных устройствах: в 2019 году – 10 фактов, в 2020 – 2 и в 2021 – 3. Подобные мероприятия требуют привлечения значительных сил и средств. В связи с этим, виновные обязаны возместить расходы государства, понесенные в связи с вызовом экстренных служб, связанных с выездом на место происшествия по заведомо ложным вызовам

