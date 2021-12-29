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Сообщивших о коррупции наградили в Павлодарской области

29 Декабря 2021 22:35
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Сообщивших о коррупции наградили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области поощрили сообщивших о коррупционных преступлениях людей. Общая сумма наград составила 2 100 240 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Казахстане введена новая дифференцированная система поощрения граждан. Ранее это осуществлялось в зависимости от категории преступления, - сообщили в антикоррупционной службе по Павлодарской области. – В 2021 году поощрено 11 человек на общую сумму 2 100 240».

За сообщения о коррупционных правонарушениях, при которым сумма взятки или причинённого ущерба, или стоимость представленных льгот либо оказанных услуг превышает 1000 месячных расчётных показателей (2 917 000 тенге), единовременное денежное вознаграждение составляет 10% от суммы взятки или причиненного ущерба, но не более четырех тысяч МРП (11 668 000 тенге). Ранее максимальный размер поощрения не превышал 100 расчётных показателей (291 700 тенге), добавили в антикоре.

«Поощрение осуществляется в случае, если представленная информация соответствовала действительности либо, если иное содействие в противодействии коррупции, оказанное лицом, повлияло на выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционного правонарушения и в отношении виновного лица: вступило в законную силу постановление суда о наложении административного взыскания; вступил в законную силу обвинительный приговор; утверждено прокурором постановление органа уголовного преследования о прекращении уголовного дела, вступило в законную силу постановление суда о прекращении уголовного дела», - разъяснили в департаменте.

Поощрения финансируются за счёт средств республиканского бюджета. Система денежных поощрений людей за сообщение о коррупции – одно из действенных механизмов по её искоренению, уверены в ведомстве. По Закону «О противодействии коррупции», сообщившие о коррупции казахстанцы будут находиться под защитой государства. Информация о таком человеке считается государственным секретом.

«В случае отказа от единовременных поощрений, лицо, сообщившее о коррупции, может быть награждено грамотой. Антикоррупционная служба по Павлодарской области призывает граждан обращаться в колл-центр 1424 по любым проявлениям коррупции, - отметили в региональном антикоре. – Звонок бесплатный».


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#Павлодарская область   #Общество   #Борьба с коррупцией  
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Автор:

Антон Гагарин

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