Сообщивших о коррупции наградили в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области поощрили сообщивших о коррупционных преступлениях людей. Общая сумма наград составила 2 100 240 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В Казахстане введена новая дифференцированная система поощрения граждан. Ранее это осуществлялось в зависимости от категории преступления, - сообщили в антикоррупционной службе по Павлодарской области. – В 2021 году поощрено 11 человек на общую сумму 2 100 240».
За сообщения о коррупционных правонарушениях, при которым сумма взятки или причинённого ущерба, или стоимость представленных льгот либо оказанных услуг превышает 1000 месячных расчётных показателей (2 917 000 тенге), единовременное денежное вознаграждение составляет 10% от суммы взятки или причиненного ущерба, но не более четырех тысяч МРП (11 668 000 тенге). Ранее максимальный размер поощрения не превышал 100 расчётных показателей (291 700 тенге), добавили в антикоре.
«Поощрение осуществляется в случае, если представленная информация соответствовала действительности либо, если иное содействие в противодействии коррупции, оказанное лицом, повлияло на выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционного правонарушения и в отношении виновного лица: вступило в законную силу постановление суда о наложении административного взыскания; вступил в законную силу обвинительный приговор; утверждено прокурором постановление органа уголовного преследования о прекращении уголовного дела, вступило в законную силу постановление суда о прекращении уголовного дела», - разъяснили в департаменте.
Поощрения финансируются за счёт средств республиканского бюджета. Система денежных поощрений людей за сообщение о коррупции – одно из действенных механизмов по её искоренению, уверены в ведомстве. По Закону «О противодействии коррупции», сообщившие о коррупции казахстанцы будут находиться под защитой государства. Информация о таком человеке считается государственным секретом.
«В случае отказа от единовременных поощрений, лицо, сообщившее о коррупции, может быть награждено грамотой. Антикоррупционная служба по Павлодарской области призывает граждан обращаться в колл-центр 1424 по любым проявлениям коррупции, - отметили в региональном антикоре. – Звонок бесплатный».
- Законность выплат сельхозсубсидий проверили в Павлодарской области
- Казахстан будет входить в число 106 государств, которые полностью отказались от смертной казни - политолог
- Это политическое решение - эксперт о Законе по вопросу отмены смертной казни
- Ерлан Карин: Президент подписал знаковые документы в сфере защиты прав человека
- Омбудсмен Эльвира Азимова: Отмена смертной казни – это важный шаг Казахстана в направлении к демократизации общества и гуманизации уголовной политики
- В Нур-Султане открыли социально-психологическую службу для семей, оказавшихся в трудной ситуации
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана