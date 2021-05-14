Сообщившего о трёх ложных преступлениях «шутника» разыскивает полиция Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В полицию Караганды поступило три сообщения о преступлениях. Однако, тревога оказалась ложной. Теперь стражи порядка ищут злоумышленника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

2 мая, около 21 часа в полицию Караганды позвонил неизвестный и сообщил о том, что по трём разным адресам были совершены преступления. В указанных места были направлены все службы экстренного реагирования. Однако, все они оказались ложными.

«Двенадцатого мая около 21 часов на пульт «102» поступили анонимные сообщения о совершении преступлений по трем адресам. При проверке адресов факты не нашли своего подтверждения. Сотрудниками полиции устанавливается личность звонившего абонента. При установлении он будет привлечен к ответственности», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.



