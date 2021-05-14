РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:57, 13 Май 2021 | GMT +6

    Сообщившего о трёх ложных преступлениях «шутника» разыскивает полиция Караганды

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В полицию Караганды поступило три сообщения о преступлениях. Однако, тревога оказалась ложной. Теперь стражи порядка ищут злоумышленника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    2 мая, около 21 часа в полицию Караганды позвонил неизвестный и сообщил о том, что по трём разным адресам были совершены преступления. В указанных места были направлены все службы экстренного реагирования. Однако, все они оказались ложными.

    «Двенадцатого мая около 21 часов на пульт «102» поступили анонимные сообщения о совершении преступлений по трем адресам. При проверке адресов факты не нашли своего подтверждения. Сотрудниками полиции устанавливается личность звонившего абонента. При установлении он будет привлечен к ответственности», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.



    Теги:
    МВД РК Карагандинская область Видео Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:12
    Президент провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов
    Сегодня, 19:00
    МНЭ РК, Visa и ассоциация женщин-предпринимателей «ASMAR» подписали меморандум
    Сегодня, 18:50
    Абай Центр - оазис казахстанской культуры в Вашингтоне
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!