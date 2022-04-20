РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:26, 19 Апрель 2022 | GMT +6

    Сообщившего о минировании нескольких объектов мужчину задержали в РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подозреваемый дал признательные показания, изъяты вещественные доказательства, в отношении задержанного санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

    «Задержан 36-летний житель Костанайской области, который 31 марта с электронной почты направил лжесообщение о минировании 11 крупных объектов и аэропорта в городах Нур-Султан и Алматы. При поступлении сообщения были подняты экстренные службы. Все объекты были оцеплены, проводилась срочная эвакуация людей и персонала. После чего проведена тщательная поисковая работа, по результатам которой взрывных устройств не обнаружено», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Ведется расследование по ст. 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Согласно действующему законодательству лжетеррористам грозит наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительных работ в том же размере, либо ограничения свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок и возмещение причиненного ущерба оперативным службам реагирования.



    Напомним, семь объектов «заминировали» в Алматы за один день в конце марта. В Нур-Султане в этот же период времени в полицию поступило сообщение о минировании сразу нескольких объектов.


    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Костанайская область Борьба с преступностью Криминал Видео Происшествия Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Сегодня, 03:33
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!