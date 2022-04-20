Сообщившего о минировании нескольких объектов мужчину задержали в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подозреваемый дал признательные показания, изъяты вещественные доказательства, в отношении задержанного санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

«Задержан 36-летний житель Костанайской области, который 31 марта с электронной почты направил лжесообщение о минировании 11 крупных объектов и аэропорта в городах Нур-Султан и Алматы. При поступлении сообщения были подняты экстренные службы. Все объекты были оцеплены, проводилась срочная эвакуация людей и персонала. После чего проведена тщательная поисковая работа, по результатам которой взрывных устройств не обнаружено», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ведется расследование по ст. 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Согласно действующему законодательству лжетеррористам грозит наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительных работ в том же размере, либо ограничения свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок и возмещение причиненного ущерба оперативным службам реагирования.









Напомним, семь объектов «заминировали» в Алматы за один день в конце марта. В Нур-Султане в этот же период времени в полицию поступило сообщение о минировании сразу нескольких объектов.