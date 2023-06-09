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Сообщить о продаже напитка «Мистер Сидр» просят жителей СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
9 Июня 2023, 18:16
Сообщить о продаже напитка «Мистер Сидр» просят жителей СКО Фото: МВД РФ

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сотрудники департамента санитарно-эпидемиологического контроля просят жителей региона сообщить, если в продаже окажется напиток «Мистер Сидр», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, продукции производства ООО «АНДИ» РФ «Мистер Сидр» в реализации на торговых предприятиях области, по данным на 8-е июня, не было.

«Были информированы все импортеры и реализаторы алкогольной продукции о временном снятии с реализации вышеуказанной продукции до выяснения обстоятельств и причин, послуживших массовому отравлению людей. Призываем население области незамедлительно сообщать обо всех случаях обнаружения в реализации данной продукции в департамент санитарно-эпидемиологического контроля или в территориальные управления по месту выявления», - отметили в пресс-службе.

Ранее Комитет государственных доходов Министерства финансов РК сообщал, что слабоалкогольная продукция «Мистер сидр» на территорию Казахстана не ввозилась, учетно-контрольная марка не выдавалась.


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