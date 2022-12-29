«Сообщество единой судьбы»: как Казахстан и Китай сотрудничают в рамках инициативы «Пояс и Путь»

29 Декабря 2022, 10:51

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Взаимное доверие – основа дружбы. Так характеризует старинная китайская поговорка отношения между Казахстаном и Китаем. В 2022 году страны отметили 30-летие установления дипломатических отношений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МФЦА.

На момент установления дипломатических отношений в 1992 году товарооборот между Казахстаном и Китаем составлял порядка 300-400 млн долларов. Ныне – более 20 млрд. То есть за эти 30 лет товарооборот вырос в 60 раз.

По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в РК Чжан Сяо, наши страны готовы сформировать «сообщество единой судьбы» - открыть новую страницу во взаимоотношениях и вывести их на качественно новую траекторию.

Одним из направлений двустороннего казахстанско-китайского сотрудничества является совместная реализация инициативы «Пояс и Путь», начатой в 2013 году. Если на протяжении предыдущих 9 лет был сделан акцент на масштабирование, то сейчас страны фокусируются на детализации проектов.

Продолжая традиционное сотрудничество, Казахстан и Китай развивают партнерство в таких сферах, как трансграничная электронная коммерция, цифровая валюта, искусственный интеллект, Big Data, возобновляемые источники энергии и т.д.

Важным шагом стал переход взаиморасчетов на национальные валюты во избежание глобальных валютных колебаний. В сентябре 2022 года Национальный банк Республики Казахстан и Народный банк Китая подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий возможность развития взаимных расчетов в юанях в Казахстане. Документ закрепляет договоренности центральных банков по вопросам клиринга и обмена данными по развитию трансграничных расчетов в национальных валютах. Это будет способствовать более широкому использованию национальных валют в трансграничных расчетах, а также развитию взаимной торговой и инвестиционной деятельности.

Прогнозы Всемирного банка: и нвестиции Китая могут увеличить ВВП Казахстана на 21%

Инициатива «Пояс и Путь» менее чем за десять лет стала крупнейшим инфраструктурным проектом в истории. Она охватывает 148 стран мира, 63% населения и более 50% мирового ВВП. По различным оценкам, товарооборот Китая со странами-участниками инициативы «Пояс и путь» с 2013 по 2021 годы превысил 9,2 трлн долларов США, а приток инвестиций Китая в эти страны составил более 130 млрд долларов США.

Участие в таком масштабном проекте несет экономическую и политическую выгоду для нашей республики. В частности, с 2013 по 2020 годы в рамках инициативы Китай инвестировал в Казахстан порядка 18,5 млрд долларов США. Из них 3,8 млрд долларов США были направлены в транспортный сектор.

Этому способствует выгодное территориальное расположение Казахстана, благодаря которому страна становится ключевым звеном трансконтинентальных маршрутов, связывающих Азию и Европу. Доставка грузов сухопутным путем через территорию нашей страны осуществляется на 3-4 дня быстрее, чем через Россию или Монголию. Это увеличивает значимость Казахстана в качестве трансграничного региона инициативы «Пояс и Путь», поскольку два из шести экономических коридоров проходят через нашу страну.

Развиваются в стране и совместные инфраструктурные проекты, начиная от строительства дорог и промышленных предприятий, заканчивая развитием цифровых технологий, здравоохранения, образования и т.д. Только в ближайшие пять лет в Казахстане будут реализованы 112 инфраструктурных проектов, построено и отремонтировано более 27 тысяч км дорог.

По некоторым данным, инвестиции Китая в Казахстан составили более 70 млрд долларов США. Это около 80% от всех китайских инвестиций в регион Центральной Азии. По прогнозам Всемирного банка, при нынешних темпах роста «Пояс и Путь» может увеличить ВВП Казахстана на 21%.

Инвестиции МФЦА в проекты «Пояс и Путь»

Важная роль в привлечении капитала для инфраструктурных проектов отведена Инвестиционному совету по инициативе «Пояс и путь» (Инвестиционный совет BRI), созданному в 2022 году в Международном финансовом центре «Астана». Это негосударственная спонсируемая организация, действующая в качестве консультативного комитета. В нее вошли сам МФЦА, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового пути, а также казахстанские и китайские финансовые фонды и организации.

Кроме этого, чтобы удовлетворить растущий спрос на инвестиции и привлечение финансирования проектов BRI, МФЦА ведет работу над развитием регионального расчетно-клирингового центра в юанях, ключевой частью которого является сегмент «Пояс и Путь» Биржи МФЦА (AIX).

Примечательно, что взаимоотношения Казахстана с Китаем не ограничиваются только торгово-экономическим партнерством. Страны сотрудничают в области культуры, образования, здравоохранения, промышленности, высоких технологий. Поэтому для Казахстана налаживание партнерских отношений — это еще и возможность создать прочную основу для экономического роста страны.