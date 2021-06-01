Сообщения о заложенной взрывчатке получили в 10 школах и в колледже в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре сообщили о заложенных взрывчатках в 10 школах и 1 колледже. Из учебных заведений эвакуировали людей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«31 мая в 17:08 в полицию города Павлодара поступило сообщение о заложенных взрывных устройствах в десяти школах и одном колледже, на электронные адреса которых поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах. Из зданий учебных заведений проведена эвакуация людей», - сообщил начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.

Прилегающая территория школ оцеплена. На месте работают следственно-оперативные группы.

«По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК Республики Казахстан («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» - Казинформ)», - добавили в пресс-службе ДП.



