Сообщения о пропавших в результате беспорядков людях прокомментировала Эльвира Азимова
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова прокомментировала сообщения о пропавших граждан в результате массовых беспорядков в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В социальной сети есть сообщения о пропавших гражданах. Очевидно, что в их числе те, кто в эти дни попал в медицинские учреждения, либо был в числе задержанных», - сообщила Эльвира Азимова во время брифинга в СЦК.
По ее словам, официальные подразделения МВД, официальные представители Генпрокуратуры сообщали в СМИ о том, что в эти дни информационные системы находились в ситуации повреждения.
«Соответственно, времени для идентификации личности задержанных было затрачено больше, чем в обычных условиях. В связи с повреждением информационной системы в дни беспорядков, как показало посещение специальных учреждений в Алматы, Нур-Султане, многие задержанные не прошли идентификацию и родные не были в курсе в первые дни массовых беспорядков. У многих из них отсутствовали документы, удостоверяющие личность», - пояснила Эльвира Азимова.
Также ранее она отметила, что многие из задержанных по фактам беспорядков в Алматы обвиняются в краже и мародерстве.
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