Сообщение о заминировании одного из торговых домов в Алматы поступило в полицию

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы сообщает, что поступила информация о якобы заминировании одного из торговых домов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на

В рамках первичного реагирования на такого рода сообщения была проведена эвакуация посетителей и персонала торгового дома. Саперами и сотрудниками других подразделений был осуществлен осмотр здания. Взрывного устройства не обнаружено, информация оказалась ложной. Оперативные службы полиции занимаются установлением личности анонима.



