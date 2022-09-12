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    12:32, 12 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Сообщение о заминировании одного из торговых домов в Алматы поступило в полицию

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы сообщает, что поступила информация о якобы заминировании одного из торговых домов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на

    В рамках первичного реагирования на такого рода сообщения была проведена эвакуация посетителей и персонала торгового дома. Саперами и сотрудниками других подразделений был осуществлен осмотр здания. Взрывного устройства не обнаружено, информация оказалась ложной. Оперативные службы полиции занимаются установлением личности анонима.




    Теги:
    Алматы Видео МВД РК Закон и право
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