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Сообщение о похищении школьника в Талдыкоргане не подтвердилось - он уехал к родственникам

3 Января 2023, 13:19
Сообщение о похищении школьника в Талдыкоргане не подтвердилось - он уехал к родственникам

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Информация о похищении 15-летнего школьника в Талдыкоргане не подтвердилась. Несовершеннолетний найден и передан родителям. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLICE.

2 января в полицию Талдыкоргана поступило сообщение о похищении 15-летнего школьника. В заявлении указывалось, что несовершеннолетнего в одном из городских микрорайонов якобы насильно увели несколько взрослых мужчин, свидетелем чего оказалась его двоюродная сестра - ровесница. Полицейские осмотрели ближайшие жилые массивы, а также проверили все строящиеся объекты города и просмотрели уличные камеры видеонаблюдения. Оперативники проверили также версию о том, что несовершеннолетний мог самостоятельно уйти из родительского дома. Версия в итоге подтвердилась после дополнительного опроса свидетельницы его «похищения».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий местонахождение школьника удалось установить. Как выяснилось, несовершеннолетний выехал к родственникам в город Саркан, где его разыскали и доставили в Талдыкоргане. Подросток находится в родительском доме.
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