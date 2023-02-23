Сообщение о побоях в детдоме расследует полиция в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау департамент полиции отреагировал на появившуюся в социальных сетях информацию о том, что в детском доме «Шанырак» якобы бьют детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пользователи социальных сетей сообщают, что побоям подверглись девятилетний мальчик и пятилетняя девочка. Мальчик сообщил об этом, позвонив на телефон доверия.

«По факту распространенной информации в социальных сетях о детском доме в настоящее время ведется досудебное расследование. Проводится оно по части 1 статьи 140 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.