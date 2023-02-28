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Сообщение о побоях в детдоме Атырау: директор на время следствия отстранена от работы

28 Февраля 2023, 18:28
Сообщение о побоях в детдоме Атырау: директор на время следствия отстранена от работы

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау директор детской деревни семейного типа «Шанырак» на время расследования жалобы воспитанника отстранена от работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приказом руководителя управления образования Атырауской области директор детской деревни семейного «Шанырак» Гульсара Ботатаева отстранена от занимаемой должности на время проведения следствия. Досудебное расследование по статье 140 Уголовного кодекса РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» началось после сообщений воспитанников детского дома о побоях. После окончания расследования и выяснения всех обстоятельств инцидента будет принято решение о дальнейшей судьбе директора», - сообщили в пресс-службе областного управления образования.

Как известно, по факту распространенной информации в социальных сетях о детском доме в настоящее время ведется досудебное расследование.


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