Сообщение о минировании экстренно севшего в аэропорту Минска самолета компании Ryanair не подтвердилось

МИНСК. БЕЛТА- КАЗИНФОРМ - Сообщение о минировании самолета компании Ryanair, который экстренно сел в Национальном аэропорту Минск, не подтвердилось. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе аэропорта, передает МИА «Казинформ».

«Хоть проверочные мероприятия еще продолжаются, можно уже сказать, что сообщение о минировании самолета было ложным. Когда самолет продолжит свой путь, сказать еще пока сложно», - рассказали в пресс-службе.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, приземлился в Национальном аэропорту Минск после получения сообщения о минировании борта.