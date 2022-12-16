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Сообщение о бомбе в столице прислали в акимат СКО

16 Декабря 2022, 01:24
Сообщение о бомбе в столице прислали в акимат СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - На электронную почту акимата Северо-Казахстанской области неизвестный прислал сообщение о минировании одного из торгово-развлекательных центров Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, согласно алгоритму действий при террористической угрозе об этом факте проинформировали все заинтересованные службы. Проводится сбор материала.
«За заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 5 тысяч МРП, что составляет 14,5 млн тенге либо исправительными работами в том же размере, а также либо ограничением или лишением свободы на срок до пяти лет. Привлечению к уголовной ответственности за это преступление подлежат лица, достигшие возраста 14 лет. На основании судебного решения подлежат возмещению затраты и весь ущерб, причиненный таким сообщением», - сообщили в пресс-службе.

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