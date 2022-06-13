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Сообщающие о «бомбах» прикрываются другими из-за мести - МВД
13 Июня 2022 12:11

Сообщающие о «бомбах» прикрываются другими из-за мести - МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ложные сообщения о «бомбах» стали часто передаваться от имени другого лица с целью отомстить ему. Также телефонные звонки об актах терроризма совершаются в основном в состоянии алкогольного опьянения. Об этом заявил заместитель начальника управления департамента по противодействию экстремизму МВД РК Спартак Кабденов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как и ранее, мотивом совершения таких преступлений в основном являются хулиганские намерения, подкрепленные состоянием алкогольного опьянения и бездельем», - сказал Спартак Кабденов.

Так, по данным ведомства, большая половина осужденных за ложные сообщения в момент совершения преступления находилась в изрядном подпитии (2017 г. – 24; 2018 г. – 17; 2019 г. - 19; 2020г. – 16; 2021г. – 14).

«К примеру, за пять месяцев 2022 года по статье 273 УК РК в суд направлены дела в отношении 12 человек, из них 11 обвиняемых совершили преступления в нетрезвом виде. Кроме того, до 88% от всех преступлений совершается безработными. В текущем году из 19 раскрытых преступлений, 15 были совершены безработными», - уточнил Спартак Кабденов.

Вместе с тем, по его словам, в последнее время участились случаи, когда сообщения о «бомбах» передаются преступниками от имени другого лица с целью отомстить ему или навлечь на него неприятности.

«К примеру, в связи с развитием различных социальных сетей, мессенджеров и других информационных технологий резко возросло количество фактов передачи ложных сообщений через Интернет. За пять месяцев этого года зарегистрировано 35 уголовных дел по фактам передачи электронных сообщений. Рост такого вида интернет-анонимок в свою очередь привел в целом к росту указанной категории преступлений. Так, если за весь прошлый год было зарегистрировано 73 заведомо ложных сообщения об акте терроризма, то уже за пять месяцев текущего года таких уголовных дел – 72.

К сожалению, раскрытие преступлений, совершенных с использованием интернет-технологий требует немного больше времени, но и они не остаются безнаказанными», - добавил Спартак Кабденов.


Автор:
Корреспондент
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