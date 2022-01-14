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Сообщать о похищенном оружии и боеприпасах призвали жамбылцев

14 Января 2022 03:24
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Сообщать о похищенном оружии и боеприпасах призвали жамбылцев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Полицейские обратились к жителям Жамбылской области с просьбой сообщать сведения о похищенном в ходе беспорядков оружии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Уважаемые жители Жамбылской области, - отметил первый заместитель начальника департамента полиции, комендант Жамбылской области, полковник полиции Бахыт Ратаев. - Если вы располагаете какой-либо информацией о похищенном оружии, боеприпасах и специальных средствах, просим вас позвонить на пульт «102» либо привезти их в любой отдел полиции. Лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно их сдавшее полиции, не будет привлекаться к уголовной и административной ответственности».

Комендант Жамбылской области Бахыт Ратаев гарантировал полную анонимность для тех, кто обратится в полицию.

Как сообщалось, основные трагические события в городе Таразе произошли в ночь с 5 на 6 января 2022 года. В массовых беспорядках в Таразе участвовали около двух тысяч человек. У задержанных изымают оружие и крупные суммы денег.

Так, 7 января в Кордайском районе на блокпосту на трассе Алматы - Ташкент сотрудники полиции остановили автомобиль Subaru Forester без государственного номера. В ходе обыска обнаружено 10 единиц оружия 12 калибра, пневматический пистолет и оборудование для охоты.

В Жамбылской области продолжаются операции по выявлению и задержанию членов вооруженных группировок. В обеспечении общественного порядка задействовано более шести тысяч сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, более трехсот единиц техники. В регионе введен режим чрезвычайного положения, действует комендантский час с 23:00 до 7:00. Под защитой военнослужащих находятся железнодорожный вокзал, аэропорт, склады воинских частей.

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#Жамбылская область   #МВД РК   #ЧП-2022  
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Автор:

Галина Скрипник

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