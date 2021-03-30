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Сообщать о поборах в школах можно в специальный колл-центр в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
30 Марта 2021, 11:07
Сообщать о поборах в школах можно в специальный колл-центр в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В управлении образования Северо-Казахстанской области действует колл-центр, куда можно сообщить о коррупционных проявлениях в учебных заведениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента Агентства РК по противодействию коррупции, постеры в номером колл-центра 35-00-80 разместят в каждом образовательном учреждении.

«Наша цель - пресечь факты так называемых «поборов» уже на начальной стадии. Если родители или учащиеся будут более информированы, учителя воздержатся от подобного шага. Граждане могут отслеживать целевое использование бюджетных средств посредством интерактивной карты открытых бюджетов», - сказал первый заместитель руководителя департамента Нурлан Жахин.

Он добавил, что если от этой меры эффекта не будет, жители региона всегда могут обратиться по номеру 1424 в Антикоррупционную службу. По словам Н.Жахина, будут приняты самые жесткие меры по всем обращениям о неправомерных действиях.

Руководитель управления образования Гульмира Каримова отметила, что в качестве профилактической меры кабинеты директоров школ переносят на первый этаж.

«В области функционируют 469 школ. Сейчас в 425 школах кабинеты директоров перенесены на первый этаж, где это было технически возможно. Во всех детских садах автоматизированы государственные услуги по постановке детей на очередь в детские дошкольные образовательные учреждения и подаче заявлений в первый класс. Имеются телефоны доверия», - сказала Г. Каримова.


Северо-Казахстанская область   Образование   Коррупция   Права человека   Другие государственные органы   Общество  
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