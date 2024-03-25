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    22:32, 24 Март 2024 | GMT +6

    Соня Жиенбаева выиграла престижный турнир в Испании

    Соня Жиенбаева
    Фото: ФТК

    Соня Жиенбаева, занимающая в юниорском мировом рейтинге 47-е место, стала чемпионкой турнира серии ITF Juniors J300 в испанском городе Вильена, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    Казахстанка в финале уверенно обыграла первую ракетку соревнования Жульен Вандроме из Бельгии (33 ITF Juniors) со счетом 7:5, 6:0.

    Для Сони это уже седьмой титул в карьере в одиночном разряде под эгидой ITF Juniors.

    — Это был тяжелый матч. Очень рада победе. Я знала, что мне нужно показать свой лучший теннис, чтобы обыграть соперницу, потому что бельгийка хорошо играет на грунте. Рада, что все получилось и удалось завоевать первый одиночный титул в 2024 году, — отметила Соня Жиенбаева.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Испания Победа Теннис
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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