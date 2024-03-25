22:32, 24 Март 2024 | GMT +6
Соня Жиенбаева выиграла престижный турнир в Испании
Соня Жиенбаева, занимающая в юниорском мировом рейтинге 47-е место, стала чемпионкой турнира серии ITF Juniors J300 в испанском городе Вильена, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ФТК.
Казахстанка в финале уверенно обыграла первую ракетку соревнования Жульен Вандроме из Бельгии (33 ITF Juniors) со счетом 7:5, 6:0.
Для Сони это уже седьмой титул в карьере в одиночном разряде под эгидой ITF Juniors.
— Это был тяжелый матч. Очень рада победе. Я знала, что мне нужно показать свой лучший теннис, чтобы обыграть соперницу, потому что бельгийка хорошо играет на грунте. Рада, что все получилось и удалось завоевать первый одиночный титул в 2024 году, — отметила Соня Жиенбаева.