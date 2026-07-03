Sony прекратит выпуск дисков для новых игр PlayStation

Sony Interactive Entertainment Inc. прекратит производство физических игровых дисков для всех новых игр на консолях PlayStation: начиная с 2028 года они будут доступны исключительно в цифровом формате, передает Kazinform со ссылкой на Kyodo.

— Это закономерное направление развития для Sony Interactive Entertainment — адаптация к потребительским тенденциям, поскольку предпочтение цифровых медиа значительно превышает спрос на физические диски, — говорится в заявлении старшего директора по коммуникациям контента компании Сида Шумана, опубликованном в среду.

По его словам, переход не затронет игры, которые уже вышли или выйдут на дисках до января 2028 года.

В последнее время потребительские предпочтения смещаются: все больше людей приобретают игры путем загрузки или получают к ним доступ онлайн через приложения для смартфонов.

Продажи игрового программного обеспечения Sony в финансовом году, завершившемся в марте, составили 2,64 трлн иен (16,4 млрд долларов), при этом на физические диски пришлось менее 5% от этого объема.