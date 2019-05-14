Сондерс обвинил Головкина в своих неудачах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бывший чемпион мира в среднем весе по версии WBO британец Билли Джо Сондерс рассказал о переменах своей карьере и подготовке к предстоящему дебюту во второй средней категории, сообщает Sports.kz.

18 мая в английском Стивенедже Сондерс сразится с представителем Германии Шефатом Исуфи за вакантный пояс чемпиона мира WBO во втором среднем весе, который решил освободить его прежний владелец Хильберто Рамирес.

«Посмотрим, как я буду боксировать в этом весе, но мне явно не придется себя перегружать. В этой категории я чувствую себя сильнее, и мне лишь нужно показать хорошее выступление. Шефат Исуфи очень силен, и у него есть ударная мощь, потому что 20 из 27 его победных поединков завершались досрочно. Но я верю, что мой набор навыков будет ему не по зубам. Думаю, что Рамирес поднимается в весе и больше не будет выступать в суперсреднем дивизионе, поэтому для меня было отличной новостью, что мы с Шефатом сможем сразиться за полноценный титул», - сказал Билли Джо.

Не так давно Сондерс ушел от тренера Доминика Ингла, с которым тренировался в Шеффилде, и теперь занимается с Беном Дэвисоном, тренирующим Тайсона Фьюри.

«Мы с Тайсоном тренируемся в одном зале, и это здорово. Мы общаемся друг с другом. Я работаю в зале Хаттона в режиме 24/7, мой трейлер припаркован на ближайшей автостоянке в Манчестере. Я нуждался в полноценных изменениях во всем. Там, в Шеффилде, я был немного зачерствевшим, и зал был для меня слегка переполнен. Головкин и «Канело» в прошлом году были связаны друг с другом, и 2018 год вышел для меня просто плохим. Мне был нужен новый старт», - рассказал Билли Джо в беседе с Boxingscene.com.