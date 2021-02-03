РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:46, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    «Сомнительные» квартиры проверяет полиция в Павлодарской области

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области полиция в ходе операции «Сомнительная квартира» наказала более 1460 нарушителей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Участковыми инспекторами полиции в рамках данного оперативно-профилактического мероприятия по месту жительства проверено 4481 подучётное лицо. Кроме того, выявлено и поставлено на учёт более тысячи граждан, совершающих противоправные деяния», – сообщил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Галым Саргулов.

    Операцию «Сомнительная квартира» для своевременного предупреждения и пресечения правонарушений, тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых в квартирах одиноко проживающих людей, употребляющих алкогольные напитки, для активизации розыска уголовных преступников и без вести пропавших полиция в Павлодарской области проводит с 29 января по седьмое февраля.
    По данным пресс-службы департамента полиции региона, за различные нарушения к ответственности привлечено больше 1460 правонарушителей в том числе 513 любителей спиртного, 190 нарушителей тишины, а также 29 родителей, которые не занимались должным воспитанием своих несовершеннолетних детей. В приёмник-распределитель помещены 19 человек без определенного места жительства.
    «К примеру, 26 ноября 2020 года специализированным административным судом горда Павлодар за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений павлодарец привлечён к административной ответственности, - добавили в ведомстве. - В отношении мужчины установлены особые требования сроком на три месяца, где ему было выставлен запрет на употребление алкогольных напитков, однако в ходе проведения ОПМ «Сомнительная квартира» при проверке по месту жительства сотрудниками полиции выявлено, что мужчина распивал алкогольные напитки. В отношении гражданина возбуждено административное производство по части второй статьи 669 КРКоАП «Нарушение установленных особых требований к поведению к правонарушителю».
    Кроме того, на внутренний учёт как «лицо, одиноко проживающее и предоставляющее своё жильё для употребления спиртных напитков» поставлен мужчина, на которого соседи много раз жаловались из-за того, что у него собираются «подозрительные лица» и распивают алкоголь.


    Теги:
    Борьба с преступностью Безопасность Правоохранительные органы Павлодарская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:18
    Как теперь выглядит здание акимата Алматы
    Сегодня, 15:02
    Берик Жуйриктаев назначен прокурором Павлодарской области
    Сегодня, 15:01
    Мобильные телефоны запретят в английских школах
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!