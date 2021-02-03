«Сомнительные» квартиры проверяет полиция в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области полиция в ходе операции «Сомнительная квартира» наказала более 1460 нарушителей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Участковыми инспекторами полиции в рамках данного оперативно-профилактического мероприятия по месту жительства проверено 4481 подучётное лицо. Кроме того, выявлено и поставлено на учёт более тысячи граждан, совершающих противоправные деяния», – сообщил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Галым Саргулов.

Операцию «Сомнительная квартира» для своевременного предупреждения и пресечения правонарушений, тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых в квартирах одиноко проживающих людей, употребляющих алкогольные напитки, для активизации розыска уголовных преступников и без вести пропавших полиция в Павлодарской области проводит с 29 января по седьмое февраля.

По данным пресс-службы департамента полиции региона, за различные нарушения к ответственности привлечено больше 1460 правонарушителей в том числе 513 любителей спиртного, 190 нарушителей тишины, а также 29 родителей, которые не занимались должным воспитанием своих несовершеннолетних детей. В приёмник-распределитель помещены 19 человек без определенного места жительства.

«К примеру, 26 ноября 2020 года специализированным административным судом горда Павлодар за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений павлодарец привлечён к административной ответственности, - добавили в ведомстве. - В отношении мужчины установлены особые требования сроком на три месяца, где ему было выставлен запрет на употребление алкогольных напитков, однако в ходе проведения ОПМ «Сомнительная квартира» при проверке по месту жительства сотрудниками полиции выявлено, что мужчина распивал алкогольные напитки. В отношении гражданина возбуждено административное производство по части второй статьи 669 КРКоАП «Нарушение установленных особых требований к поведению к правонарушителю».

Кроме того, на внутренний учёт как «лицо, одиноко проживающее и предоставляющее своё жильё для употребления спиртных напитков» поставлен мужчина, на которого соседи много раз жаловались из-за того, что у него собираются «подозрительные лица» и распивают алкоголь.